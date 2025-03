NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 1200 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die Jahreszahlen damit, dass der aktuell vor allem von seinem Rüstungsgeschäft getriebene Konzern seine aktuell noch knapp unter den Erwartungen liegenden Zielsetzungen für 2025 bald erhöhen wird. Entsprechende Andeutungen habe es vom Unternehmen bereits gegeben. Ein höherer Bewertungsmultiplikator sei angesichts der voraussichtlich sehr deutlichen Gewinnsteigerungen gerechtfertigt./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:41 / GMT





