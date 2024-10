Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende

Der LUS-DAX zeigte sich am ersten Tag der Woche leichter.

Am Montag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,42 Prozent tiefer bei 19 087,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 010,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 19 197,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 18 237,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 504,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Wert von 15 292,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 13,99 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 2,04 Prozent auf 16,79 EUR), Porsche (+ 1,31 Prozent auf 71,04 EUR), Deutsche Bank (+ 1,20 Prozent auf 15,97 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,15 Prozent auf 98,50 EUR) und Siemens (+ 0,82 Prozent auf 184,38 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,69 Prozent auf 467,00 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 506,20 EUR), Hannover Rück (-2,63 Prozent auf 244,10 EUR), EON SE (-1,78 Prozent auf 12,68 EUR) und Continental (-1,78 Prozent auf 55,30 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 7 089 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,117 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at