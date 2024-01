Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,60 Prozent tiefer bei 13 596,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,020 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,024 Prozent höher bei 13 682,16 Punkten in den Handel, nach 13 678,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 685,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 583,06 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,414 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Stand von 13 167,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 822,39 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.01.2023, den Wert von 12 649,37 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 5,84 Prozent auf 35,35 EUR), SFC Energy (+ 3,51 Prozent auf 19,46 EUR), Bilfinger SE (+ 2,24 Prozent auf 36,50 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,13 Prozent auf 8,17 EUR) und Grand City Properties (+ 1,80 Prozent auf 9,61 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen AUTO1 (-7,71 Prozent auf 5,05 EUR), Ceconomy St (-5,33 Prozent auf 2,38 EUR), Hypoport SE (-3,15 Prozent auf 159,90 EUR), STRATEC SE (-3,04 Prozent auf 41,50 EUR) und Befesa (-2,87 Prozent auf 31,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 888 139 Aktien gehandelt. Mit 10,740 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at