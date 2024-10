Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags

Am Montag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,48 Prozent schwächer bei 13 920,67 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 100,995 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,005 Prozent fester bei 13 988,95 Punkten, nach 13 988,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 14 024,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 919,70 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Stand von 13 540,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der SDAX auf 14 684,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 12 599,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,720 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 15 337,24 Punkte. 12 940,72 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell AlzChem Group (+ 7,41 Prozent auf 58,00 EUR), ATOSS Software (+ 3,21 Prozent auf 135,20 EUR), adesso SE (+ 3,16 Prozent auf 78,30 EUR), Ceconomy St (+ 2,42 Prozent auf 3,14 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 1,77 Prozent auf 9,20 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil pbb (-5,73 Prozent auf 5,26 EUR), EVOTEC SE (-5,59 Prozent auf 5,33 EUR), SAF-HOLLAND SE (-5,48 Prozent auf 14,14 EUR), Salzgitter (-4,10 Prozent auf 13,56 EUR) und Südzucker (-3,41 Prozent auf 10,77 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 010 477 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,765 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at