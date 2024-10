HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Buy" belassen. Die Deutschen hätten weiter die Nase vorn, schrieb Analyst Trion Reid in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar nach Zahlen von drei der vier europäischen Fußballclubs unter seiner Beobachtung. Der BVB habe das beste Management und die beste Finanzentwicklung innerhalb der börsennotierten Konkurrenz. Dabei sei die Bewertung attraktiv, sowohl im Vergleich zu anderen Clubs als auch des eigenen Kaders./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



