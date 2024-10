Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent schwächer bei 3 326,46 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543,209 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,166 Prozent leichter bei 3 335,77 Punkten, nach 3 341,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 307,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 336,16 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 3 225,77 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, bei 3 379,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 999,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 0,056 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 1,83 Prozent auf 41,26 EUR), SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 203,75 EUR), Nordex (+ 1,60 Prozent auf 13,37 EUR), Nemetschek SE (+ 1,06 Prozent auf 95,05 EUR) und HENSOLDT (+ 0,95 Prozent auf 29,86 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-4,62 Prozent auf 65,10 EUR), EVOTEC SE (-3,07 Prozent auf 5,85 EUR), United Internet (-3,04 Prozent auf 18,53 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,87 Prozent auf 13,87 EUR) und Infineon (-2,83 Prozent auf 29,58 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 817 769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 234,117 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at