Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start

Der FTSE 100 setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,90 Prozent auf 8 080,05 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 153,69 Punkte an der Kurstafel, nach 8 153,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 163,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 078,74 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,928 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 247,79 Punkten berechnet. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, bei 8 078,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 691,80 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,64 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Unilever (+ 6,22 Prozent auf 46,71 GBP), Haleon (+ 2,27 Prozent auf 3,47 GBP), GSK (+ 0,50 Prozent auf 15,18 GBP), Compass Group (+ 0,48 Prozent auf 23,05 GBP) und BAT (+ 0,27 Prozent auf 25,83 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Centrica (-8,45 Prozent auf 1,31 GBP), Rentokil Initial (-5,95 Prozent auf 4,46 GBP), Airtel Africa (-5,57 Prozent auf 1,09 GBP), Howden Joinery Group (-4,01 Prozent auf 9,10 GBP) und Pershing Square (-3,91 Prozent auf 39,34 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 23 609 830 Aktien gehandelt. Mit 224,706 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at