Schwacher Handel in London: FTSE 100 in Rot

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,70 Prozent leichter bei 8 326,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,587 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 385,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8 385,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 325,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 385,13 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,883 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 253,68 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, stand der FTSE 100 bei 8 204,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 588,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,84 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Prudential (+ 3,45 Prozent auf 6,77 GBP), Ocado Group (+ 2,08 Prozent auf 3,66 GBP), Glencore (+ 1,98 Prozent auf 4,11 GBP), Anglo American (+ 1,84 Prozent auf 23,81 GBP) und Fresnillo (+ 1,75 Prozent auf 6,97 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil BAT (-3,52 Prozent auf 26,32 GBP), D S Smith (-2,33 Prozent auf 4,52 GBP), Taylor Wimpey (-2,17 Prozent auf 1,62 GBP), RELX (-1,96 Prozent auf 36,52 GBP) und Next (-1,72 Prozent auf 102,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 61 475 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 224,479 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,07 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

