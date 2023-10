Schwacher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,88 Prozent auf 7 520,89 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 588,00 Punkten, nach 7 588,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 588,00 Punkte, das Tagestief hingegen 7 513,52 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der FTSE 100 7 660,20 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 588,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 6 924,99 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 0,439 Prozent. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 1,16 Prozent auf 17,83 GBP), Admiral Group (+ 0,78 Prozent auf 24,50 GBP), Endeavour Mining (+ 0,66 Prozent auf 16,95 GBP), ConvaTec (+ 0,50 Prozent auf 2,00 GBP) und Antofagasta (+ 0,37 Prozent auf 13,59 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Rightmove (-12,41 Prozent auf 5,04 GBP), Rentokil Initial (-11,97 Prozent auf 5,24 GBP), Mondi (-5,03 Prozent auf 12,66 GBP), Hargreaves Lansdown (-4,23 Prozent auf 7,06 GBP) und Smiths (-2,52 Prozent auf 15,46 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 637 762 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 210,593 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Mit 11,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

