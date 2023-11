Schwacher Handel in London: FTSE 100 schwächer

Am Donnerstag gibt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,81 Prozent auf 7 425,91 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,312 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 486,91 Punkten, nach 7 486,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 7 418,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 492,84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,888 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, stand der FTSE 100 bei 7 630,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 356,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 351,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 1,70 Prozent. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Halma (+ 4,85 Prozent auf 20,61 GBP), Vodafone Group (+ 2,50 Prozent auf 0,75 GBP), Endeavour Mining (+ 1,60 Prozent auf 29,20 CAD), National Grid (+ 1,55 Prozent auf 10,05 GBP) und Centrica (+ 1,39 Prozent auf 1,50 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Burberry (-9,54 Prozent auf 15,78 GBP), Hargreaves Lansdown (-5,15 Prozent auf 7,15 GBP), Ocado Group (-4,76 Prozent auf 5,68 GBP), D S Smith (-2,61 Prozent auf 2,91 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,58 Prozent auf 5,36 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 491 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 196,544 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

