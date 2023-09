Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,24 Prozent schwächer bei 7 713,30 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,406 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 731,65 Punkten, nach 7 731,65 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 746,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 674,70 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,025 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 21.08.2023, den Wert von 7 257,82 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.06.2023, einen Stand von 7 559,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 237,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 2,11 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 7,67 Prozent auf 1,43 GBP), Next (+ 3,55 Prozent auf 73,58 GBP), Frasers Group (+ 2,32 Prozent auf 8,16 GBP), Marks Spencer (+ 2,25 Prozent auf 2,36 GBP) und Admiral Group (+ 2,15 Prozent auf 24,67 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-13,01 Prozent auf 7,03 GBP), Fresnillo (-2,73 Prozent auf 5,76 GBP), Flutter Entertainment (-2,63 Prozent auf 142,30 GBP), Antofagasta (-2,61 Prozent auf 14,17 GBP) und Barclays (-2,61 Prozent auf 1,55 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 51 796 064 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 200,800 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 hat die Barclays-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Glencore-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

