Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Am Freitag verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 2,69 Prozent auf 18 421,31 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,144 Prozent schwächer bei 18 903,03 Punkten, nach 18 930,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 400,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 930,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 5,23 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 06.08.2024, den Wert von 18 077,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wies der NASDAQ 100 19 021,19 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.09.2023, einen Stand von 15 371,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,35 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fastenal (+ 1,09 Prozent auf 65,89 USD), Monster Beverage (+ 0,89 Prozent auf 48,65 USD), Paccar (+ 0,73 Prozent auf 93,25 USD), IDEXX Laboratories (+ 0,68 Prozent auf 472,35 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0,67 Prozent auf 93,30 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Broadcom (-10,36 Prozent auf 137,00 USD), Tesla (-8,45 Prozent auf 210,73 USD), Super Micro Computer (-6,79 Prozent auf 386,46 USD), ASML (-5,38 Prozent auf 752,79 USD) und Marvell Technology (-5,28 Prozent auf 66,20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 79 766 984 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,020 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

