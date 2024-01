Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Am Mittwoch ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,94 Prozent auf 17 137,24 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,18 Prozent auf 17 269,98 Punkte an der Kurstafel, nach 17 476,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 375,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 128,74 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Stand von 16 825,93 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wies der NASDAQ 100 14 409,78 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12 101,93 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 3,59 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Automatic Data Processing (+ 3,01 Prozent auf 245,78 USD), QUALCOMM (+ 1,73 Prozent auf 148,51 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,27 Prozent auf 126,87 USD), Align Technology (+ 0,97 Prozent auf 267,32 USD) und DexCom (+ 0,46 Prozent auf 121,35 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Alphabet A (ex Google) (-7,50 Prozent auf 140,10 USD), Alphabet C (ex Google) (-7,35 Prozent auf 141,80 USD), Lululemon Athletica (-5,73 Prozent auf 453,82 USD), Cisco (-3,94 Prozent auf 50,18 USD) und Zoom Video Communications (-3,83 Prozent auf 64,61 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 32 997 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,816 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,95 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at