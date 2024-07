Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,93 Prozent leichter bei 17 181,72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,059 Prozent stärker bei 17 352,64 Punkten in den Handel, nach 17 342,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 544,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 033,96 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 4,14 Prozent nach. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 717,65 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 25.04.2024, einen Stand von 15 611,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14 144,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 16,36 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 20,00 Prozent auf 0,67 USD), Pegasystems (+ 12,82 Prozent auf 68,93 USD), NetScout Systems (+ 11,62 Prozent auf 20,37 USD), Pool (+ 10,01 Prozent auf 359,94 USD) und Forward Air (+ 9,37 Prozent auf 27,67 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Nissan Motor (-13,17 Prozent auf 3,00 USD), LKQ (-12,43 Prozent auf 38,95 USD), Dixie Group (-10,00 Prozent auf 0,60 USD), FormFactor (-9,17 Prozent auf 51,70 USD) und Align Technology (-7,66 Prozent auf 226,05 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 92 604 035 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,185 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at