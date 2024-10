Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Minus

Am Mittwoch sinkt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 18 153,10 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 18 179,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 182,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 133,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 189,15 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,404 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2024, den Stand von 16 884,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18 429,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 484,24 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 22,94 Prozent zu Buche. 18 671,07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 5,34 Prozent auf 2,76 USD), 3D Systems (+ 4,07 Prozent auf 3,07 USD), Taylor Devices (+ 3,99) Prozent auf 44,00 USD), AngioDynamics (+ 2,38 Prozent auf 6,02 USD) und JetBlue Airways (+ 2,05 Prozent auf 7,22 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil MicroStrategy (-2,78 Prozent auf 186,85 USD), FreightCar America (-2,59 Prozent auf 12,05 USD), Baiducom (-2,55 Prozent auf 103,31 USD), AXT (-2,38 Prozent auf 2,46 USD) und Mind CTI (-2,01 Prozent auf 1,95 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 293 080 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,074 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

