Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schlussendlich fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,24 Prozent auf 7 647,52 Punkte zurück. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,388 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,172 Prozent tiefer bei 7 652,45 Punkten, nach 7 665,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 617,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 668,19 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,734 Prozent. Vor einem Monat, am 09.01.2024, wurde der CAC 40 mit 7 426,62 Punkten berechnet. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, bei 7 113,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 188,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 702,95 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die STMicroelectronics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 391,161 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,76 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

