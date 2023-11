Schwacher Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag gibt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,23 Prozent auf 7 192,76 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,249 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,078 Prozent leichter bei 7 203,96 Punkten, nach 7 209,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 192,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 208,16 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,74 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2023, den Stand von 7 022,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, notierte der CAC 40 bei 7 260,25 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, den Stand von 6 607,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 9,07 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 518,21 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Crédit Agricole-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 353,033 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie hat mit 2,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at