Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,60 Prozent schwächer bei 7 477,17 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,327 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 1,34 Prozent tiefer bei 7 420,85 Punkten, nach 7 521,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 494,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 420,85 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,40 Prozent nach. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2024, den Wert von 7 449,44 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 16.07.2024, mit 7 580,03 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 022,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,713 Prozent ein. Bei 8 259,19 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 029,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 56 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 318,610 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,70 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at