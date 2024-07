Schwacher Handel in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus

Am Dienstag gab der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 1,47 Prozent auf 1 828,81 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 1 856,49 Punkte an der Kurstafel, nach 1 856,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 856,49 Punkte, das Tagestief hingegen 1 825,66 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 834,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1 797,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 580,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,70 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell UBM Development (+ 2,79 Prozent auf 22,10 EUR), S IMMO (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,11 Prozent auf 9,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,33 Prozent auf 6,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,26 Prozent auf 31,04 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-3,78 Prozent auf 33,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 36,35 EUR), PORR (-2,17 Prozent auf 13,52 EUR), Erste Group Bank (-2,13 Prozent auf 45,39 EUR) und OMV (-2,06 Prozent auf 39,86 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 636 143 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 27,185 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at