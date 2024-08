Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich leichter

Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,44 Prozent schwächer bei 1 825,41 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 1 851,89 Punkte an der Kurstafel, nach 1 852,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 823,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 857,32 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,743 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, notierte der ATX Prime bei 1 826,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, notierte der ATX Prime bei 1 785,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 635,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,50 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 3,73 Prozent auf 11,12 EUR), Addiko Bank (+ 2,86 Prozent auf 21,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,27 Prozent auf 9,02 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,98 Prozent auf 10,30 EUR) und Palfinger (+ 0,88 Prozent auf 22,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-6,14 Prozent auf 18,50 EUR), Frequentis (-3,59 Prozent auf 29,50 EUR), Erste Group Bank (-3,47 Prozent auf 46,41 EUR), Vienna Insurance (-3,03 Prozent auf 28,85 EUR) und voestalpine (-2,62 Prozent auf 23,04 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 1 046 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25,691 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,24 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at