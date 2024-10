Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone

Am Mittwoch verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,79 Prozent auf 1 775,09 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 1 788,88 Punkte an der Kurstafel, nach 1 789,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 1 774,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 790,40 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1,99 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wurde der ATX Prime mit 1 795,85 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2024, den Wert von 1 846,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 522,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,56 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 3,85 Prozent auf 2,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,50 Prozent auf 86,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,60 Prozent auf 7,62 EUR), Flughafen Wien (+ 0,75 Prozent auf 53,60 EUR) und S IMMO (+ 0,45 Prozent auf 22,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Addiko Bank (-2,97 Prozent auf 19,60 EUR), DO (-2,73 Prozent auf 142,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,27 Prozent auf 28,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,09 Prozent auf 19,72 EUR) und PORR (-1,84 Prozent auf 14,92 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 278 888 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26,369 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,30 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at