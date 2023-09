Schwacher Handel in Zürich: SLI verbucht nachmittags Abschläge

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 1 706,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,232 Prozent auf 1 713,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 709,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 719,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 703,03 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,745 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 717,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wies der SLI einen Stand von 1 741,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der SLI einen Wert von 1 523,20 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 1,51 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 3,57 Prozent auf 322,00 CHF), Logitech (+ 3,49 Prozent auf 62,82 CHF), Roche (+ 2,05 Prozent auf 254,20 CHF), Swatch (I) (+ 2,03 Prozent auf 236,50 CHF) und Schindler (+ 1,30 Prozent auf 183,15 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Straumann (-3,65 Prozent auf 117,60 CHF), UBS (-3,43 Prozent auf 22,22 CHF), ams (-1,91 Prozent auf 5,25 CHF), Lonza (-1,73 Prozent auf 424,90 CHF) und Swiss Life (-1,36 Prozent auf 566,40 CHF) unter Druck.

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 060 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 286,189 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,16 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

