Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 12 218,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,437 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,242 Prozent stärker bei 12 288,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 259,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 208,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 301,70 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 12 037,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der SMI einen Stand von 12 279,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der SMI bei 10 900,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,39 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 0,99 Prozent auf 562,50 CHF), Roche (+ 0,63 Prozent auf 271,30 CHF), Alcon (+ 0,53 Prozent auf 84,00 CHF), Logitech (+ 0,42 Prozent auf 75,62 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,31 Prozent auf 523,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Richemont (-2,29 Prozent auf 127,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,86 Prozent auf 49,58 CHF), Partners Group (-1,43 Prozent auf 1 273,00 CHF), Givaudan (-0,93 Prozent auf 4 462,00 CHF) und Sonova (-0,78 Prozent auf 317,40 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 272 589 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 229,833 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,71 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

