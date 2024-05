Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nachmittags nach

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag gibt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,35 Prozent auf 15 982,08 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,960 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 16 038,81 Punkte an der Kurstafel, nach 16 038,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 047,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 972,06 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Wert von 14 982,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 913,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, den Wert von 15 254,52 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,69 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 048,92 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 14,23 Prozent auf 5,38 CHF), SFS (+ 7,91 Prozent auf 122,80 CHF), Meyer Burger (+ 4,00 Prozent auf 0,01 CHF), HOCHDORF (+ 3,36 Prozent auf 8,00 CHF) und Ypsomed (+ 3,20 Prozent auf 339,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Arundel (-14,77 Prozent auf 0,15 CHF), AIRESIS (-10,64 Prozent auf 0,42 CHF), DocMorris (-9,93 Prozent auf 63,05 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-9,38 Prozent auf 145,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6,04 Prozent auf 9,96 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 92 173 994 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 249,747 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at