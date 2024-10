Schwacher Handel in Zürich: SPI notiert schlussendlich im Minus

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,79 Prozent tiefer bei 16 042,50 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,172 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 16 170,39 Punkte an der Kurstafel, nach 16 170,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 012,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 170,39 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 1,35 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 378,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, stand der SPI bei 15 998,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, wies der SPI einen Wert von 14 108,92 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,11 Prozent nach oben. Bei 16 557,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 14,67 Prozent auf 8,60 CHF), ONE swiss bank (+ 12,68 Prozent auf 4,00 CHF), Peach Property Group (+ 3,61 Prozent auf 10,34 CHF), Sonova (+ 3,13 Prozent auf 316,20 CHF) und Sandoz (+ 2,05 Prozent auf 34,87 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-11,88 Prozent auf 0,14 CHF), HOCHDORF (-10,66 Prozent auf 0,62 CHF), Arundel (-9,50 Prozent auf 0,09 CHF), Evolva (-8,58 Prozent auf 0,81 CHF) und OC Oerlikon (-8,24 Prozent auf 4,14 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 284 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,688 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

