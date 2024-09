Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der SPI am Montagmorgen.

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,27 Prozent tiefer bei 15 962,35 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,157 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,478 Prozent auf 15 929,59 Punkte an der Kurstafel, nach 16 006,04 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 962,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 15 929,59 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.08.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 203,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der SPI mit 15 993,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 14 676,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 5,63 Prozent auf 0,08 CHF), Curatis (+ 4,16 Prozent auf 7,52 CHF), Kudelski (+ 2,42 Prozent auf 1,48 CHF), Feintool International (+ 1,71 Prozent auf 17,80 CHF) und Ascom (+ 1,63 Prozent auf 5,61 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen HOCHDORF (-5,98 Prozent auf 3,46 CHF), SHL Telemedicine (-5,00 Prozent auf 2,85 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,76 Prozent auf 0,20 CHF), DocMorris (-3,60 Prozent auf 35,86 CHF) und ALSO (-1,90 Prozent auf 257,50 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 307 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,878 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die CPH Group-Aktie mit 8,96 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

