Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende in Rot

SPI-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch notierte der SPI via SIX letztendlich 0,21 Prozent schwächer bei 15 963,21 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,959 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 960,32 Zählern und damit 0,228 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 996,80 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 15 918,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 990,49 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,471 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 22.04.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 102,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, betrug der SPI-Kurs 14 857,56 Punkte. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Stand von 15 227,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,56 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 048,92 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Ypsomed (+ 14,79 Prozent auf 388,00 CHF), Comet (+ 8,80 Prozent auf 340,00 CHF), Evolva (+ 5,56 Prozent auf 0,95 CHF), ams (+ 4,62 Prozent auf 1,44 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,62 Prozent auf 0,07 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen GAM (-6,39 Prozent auf 0,27 CHF), SHL Telemedicine (-5,58 Prozent auf 5,08 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-5,56 Prozent auf 36,55 CHF), Aluflexpack (-5,21 Prozent auf 14,55 CHF) und Meyer Burger (-2,73 Prozent auf 0,01 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 71 994 753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 249,067 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

2025 verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,01 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at