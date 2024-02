Schwacher Handel: NASDAQ 100 letztendlich in Rot

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,54 Prozent tiefer bei 17 874,50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,423 Prozent schwächer bei 17 895,03 Punkten in den Handel, nach 17 971,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 931,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 840,36 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,533 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 421,01 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 010,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 12 042,12 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,04 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 091,62 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 9,68 Prozent auf 170,83 USD), eBay (+ 7,88 Prozent auf 47,89 USD), Zoom Video Communications (+ 2,13 Prozent auf 69,62 USD), Lucid (+ 1,89 Prozent auf 3,23 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1,80 Prozent auf 30,03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Sirius XM (-5,54 Prozent auf 4,43 USD), JDcom (-5,27 Prozent auf 22,81 USD), Align Technology (-3,41 Prozent auf 302,39 USD), Applied Materials (-2,62 Prozent auf 197,54 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-2,59 Prozent auf 125,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 995 332 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,798 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at