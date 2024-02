Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ Composite fiel am zweiten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,92 Prozent auf 15 630,78 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,607 Prozent schwächer bei 15 679,84 Punkten in den Handel, nach 15 775,65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 730,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 15 508,50 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15 310,97 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 14 284,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, lag der NASDAQ Composite bei 11 787,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,86 Prozent zu. Bei 16 080,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,11 Prozent auf 10,39 USD), Innodata (+ 6,72 Prozent auf 8,74 USD), Geospace Technologies (+ 5,84 Prozent auf 12,68 USD), SMC (+ 4,83 Prozent auf 86 860,00 JPY) und Forward Air (+ 4,13 Prozent auf 40,89 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Metalink (-34,01 Prozent auf 0,39 USD), Escalon Medical (-22,07 Prozent auf 0,21 USD), Sangamo Therapeutics (-14,49 Prozent auf 1,18 USD), Methanex (-10,54 Prozent auf 56,81 CAD) und Sify (-9,22 Prozent auf 1,28 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 19 647 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,787 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie mit 2,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 68,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

