Schwacher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,89 Prozent auf 19 489,68 Punkte abwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,368 Prozent auf 19 938,08 Punkte an der Kurstafel, nach 19 864,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 19 421,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 940,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 859,77 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2024, den Wert von 17 923,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 14 524,07 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit PetMed Express (+ 5,93 Prozent auf 5,00 USD), Intevac (+ 4,31 Prozent auf 3,63 USD), TransAct Technologies (+ 3,93 Prozent auf 4,50 USD), Cumulus Media A (+ 3,78 Prozent auf 0,82 USD) und Myriad Genetics (+ 3,77 Prozent auf 14,30 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Lifecore Biomedical (-13,97 Prozent auf 5,91 USD), Innodata (-10,65 Prozent auf 39,10 USD), MicroStrategy (-9,94 Prozent auf 341,43 USD), Methode Electronics (-8,62 Prozent auf 11,34 USD) und Cutera (-8,28 Prozent auf 0,57 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 82 286 802 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,559 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Mit 10,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at