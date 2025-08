Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Mittwochshandels

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,28 Prozent auf 20 974,36 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,185 Prozent auf 20 955,22 Punkte an der Kurstafel, nach 20 916,55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20 937,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21 006,27 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,578 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 601,10 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17 689,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2024, den Wert von 16 366,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,78 Prozent aufwärts. Bei 21 457,48 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Myriad Genetics (+ 32,30 Prozent auf 5,12 USD), SIGA Technologies (+ 12,42 Prozent auf 7,42 USD), American Woodmark (+ 10,95 Prozent auf 60,27 USD), Geron (+ 7,50 Prozent auf 1,29 USD) und Astro-Med (+ 3,82 Prozent auf 11,68 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ceragon Networks (-13,72 Prozent auf 1,95 USD), OraSure Technologies (-9,29 Prozent auf 2,83 USD), Cirrus Logic (-9,16 Prozent auf 95,36 USD), Powell Industries (-7,09 Prozent auf 219,50 USD) und MarketAxess (-6,11 Prozent auf 195,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 520 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,793 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,97 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Resources Connection-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

