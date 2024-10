Schwacher Handel: NASDAQ Composite verliert

Der NASDAQ Composite notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 2,08 Prozent tiefer bei 18 187,33 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,383 Prozent schwächer bei 18 502,06 Punkten, nach 18 573,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 509,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 181,91 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 974,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 17 997,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 018,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 23,17 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 30,99 Prozent auf 1,59 USD), Capitol Federal Financial (+ 8,48 Prozent auf 6,65 USD), Northern Trust (+ 7,71 Prozent auf 103,18 USD), East West Bancorp (+ 6,57 Prozent auf 96,32 USD) und USANA Health Sciences (+ 4,55 Prozent auf 36,05 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Big 5 Sporting Goods (-9,13 Prozent auf 1,89 USD), PetMed Express (-6,34 Prozent auf 3,84 USD), Manhattan Associates (-6,28 Prozent auf 273,97 USD), MicroStrategy (-5,95 Prozent auf 206,63 USD) und Cirrus Logic (-5,73 Prozent auf 116,96 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 27 149 182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,330 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie mit 19,46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at