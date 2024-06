Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht der NASDAQ Composite am Freitagmorgen.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,32 Prozent auf 17 665,25 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,229 Prozent leichter bei 17 681,01 Punkten in den Handel, nach 17 721,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 726,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 620,57 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 0,181 Prozent nach. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 21.05.2024, den Stand von 16 832,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 401,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.06.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 502,20 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19,64 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 936,79 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 6,80 Prozent auf 0,22 CHF), Gilead Sciences (+ 5,14 Prozent auf 72,01 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,46 Prozent auf 3,98 USD), Cutera (+ 3,61 Prozent auf 1,72 USD) und EXACT Sciences (+ 3,50 Prozent auf 45,54 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Ebix (-9,52 Prozent auf 0,19 USD), Powell Industries (-5,44 Prozent auf 148,42 USD), American Superconductor (-3,55 Prozent auf 23,63 USD), Grupo Financiero Galicia (-3,48 Prozent auf 31,85 USD) und Modine Manufacturing (-3,29 Prozent auf 90,79 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 464 681 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,114 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

