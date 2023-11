Schwacher Handel: RTS fällt schlussendlich zurück

Der RTS zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Zum Handelsende sank der RTS im MICEX-Handel um 0,26 Prozent auf 1 148,97 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 6,283 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,341 Prozent stärker bei 1 155,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 151,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des RTS lag am Donnerstag bei 1 159,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 147,02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den RTS bereits um 1,82 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.10.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 091,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, stand der RTS bei 1 051,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, erreichte der RTS einen Wert von 1 147,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 19,30 Prozent. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 159,55 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich derzeit Bashneft Pref (+ 1,00 Prozent auf 1 760,50 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (+ 0,61 Prozent auf 52,75 RUB), TATNEFT PJSC (+ 0,50 Prozent auf 644,00 RUB), Phosagro (+ 0,46 Prozent auf 6 831,00 RUB) und Transneft Pref (+ 0,34 Prozent auf 145 950,00 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil Polymetal (-12,05 Prozent auf 492,00 RUB), SOLLERS (-3,87 Prozent auf 794,00 RUB), Cherkizovo (-3,46 Prozent auf 3 828,00 RUB), LSR (-2,79 Prozent auf 661,00 RUB) und VSMPO-AVISMA (-2,76 Prozent auf 36 000,00 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 49 030 720 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit 6,273 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Fokus

Die VTB Bank-Aktie verzeichnet mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 50 975,71 Prozent bei der VTB Bank-Aktie zu erwarten.

