Schwacher Handel: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht der SDAX am zweiten Tag der Woche.

Um 09:13 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 14 583,40 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 106,264 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,110 Prozent schwächer bei 14 606,65 Punkten in den Handel, nach 14 622,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 609,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 582,63 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der SDAX mit 15 038,61 Punkten gehandelt. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, bei 14 459,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 225,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,51 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,47 Prozent auf 18,59 EUR), Nagarro SE (+ 1,18 Prozent auf 77,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,92 Prozent auf 77,20 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0,88 Prozent auf 32,08 EUR) und ADTRAN (+ 0,77 Prozent auf 5,23 USD). Schwächer notieren im SDAX derweil flatexDEGIRO (-1,95 Prozent auf 12,57 EUR), Schaeffler (-1,86 Prozent auf 5,54 EUR), Klöckner (-1,66 Prozent auf 5,33 EUR), DWS Group GmbH (-1,59 Prozent auf 33,46 EUR) und RENK (-1,33 Prozent auf 25,99 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die flatexDEGIRO-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 90 981 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 7,248 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 5,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

