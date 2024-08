Schwacher Handel: SDAX liegt letztendlich im Minus

Am Montag zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 2,67 Prozent tiefer bei 13 341,21 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 96,526 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,928 Prozent auf 13 580,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 707,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13 580,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 940,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, stand der SDAX bei 14 632,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, lag der SDAX bei 14 431,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, stand der SDAX bei 13 626,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,47 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 0,88 Prozent auf 32,20 EUR), Dermapharm (+ 0,86 Prozent auf 35,00 EUR), Ceconomy St (+ 0,53 Prozent auf 2,68 EUR), SFC Energy (+ 0,10 Prozent auf 19,24 EUR) und Medios (+ 0,00 Prozent auf 17,14 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen 1&1 (-13,22 Prozent auf 12,74 EUR), adesso SE (-12,13 Prozent auf 78,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (-8,04 Prozent auf 49,20 EUR), Kontron (-6,41 Prozent auf 17,08 EUR) und STO SE (-5,69 Prozent auf 116,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 1 298 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 7,653 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at