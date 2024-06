Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der SDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,02 Prozent auf 14 402,07 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 104,749 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 512,74 Zählern und damit 0,258 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 550,31 Punkte).

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 351,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 512,74 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 15 168,44 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2024, den Wert von 14 092,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der SDAX mit 13 185,64 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4,20 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 7,19 Prozent auf 48,88 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,77 Prozent auf 57,60 EUR), HORNBACH (+ 1,54 Prozent auf 79,10 EUR), STO SE (+ 1,52 Prozent auf 160,00 EUR) und Fielmann (+ 1,39 Prozent auf 43,90 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ProSiebenSat1 Media SE (-4,57 Prozent auf 6,59 EUR), Ceconomy St (-3,38 Prozent auf 3,09 EUR), METRO (St) (-3,31 Prozent auf 4,38 EUR), SFC Energy (-3,29 Prozent auf 20,60 EUR) und Sixt SE St (-3,17 Prozent auf 68,80 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 134 773 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 6,962 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at