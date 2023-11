Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich schwächer

Der SDAX gibt am zweiten Tag der Woche nach.

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent tiefer bei 12 677,66 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 105,145 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,324 Prozent auf 12 732,24 Punkte an der Kurstafel, nach 12 773,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 12 736,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 675,40 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 678,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 481,39 Punkten gehandelt. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 11 690,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 4,91 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 5,16 Prozent auf 2,14 EUR), Klöckner (+ 3,99 Prozent auf 5,86 EUR), IONOS (+ 3,74 Prozent auf 13,88 EUR), 1&1 (+ 3,17 Prozent auf 16,94 EUR) und Schaeffler (+ 2,19 Prozent auf 5,13 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ADTRAN (-25,65 Prozent auf 5,45 USD), PNE (-3,39 Prozent auf 12,54 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,94 Prozent auf 17,16 EUR), KRONES (-2,84 Prozent auf 97,65 EUR) und Salzgitter (-2,73 Prozent auf 24,98 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 3 048 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 9,515 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie weist mit 3,53 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die pbb-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at