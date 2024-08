Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

Am Freitag verbucht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,05 Prozent auf 14 007,76 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 99,224 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,027 Prozent tiefer bei 14 011,24 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 014,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 13 999,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 011,24 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,646 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 30.07.2024, den Wert von 14 247,14 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 30.05.2024, bei 15 088,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.08.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 278,44 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,35 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ADTRAN (+ 1,95 Prozent auf 5,12 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,51 Prozent auf 8,05 EUR), Fielmann (+ 1,43 Prozent auf 42,60 EUR), Grand City Properties (+ 1,36 Prozent auf 12,68 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 0,94 Prozent auf 21,45 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-1,74 Prozent auf 56,50 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,26 Prozent auf 17,28 EUR), JOST Werke (-1,25 Prozent auf 39,35 EUR), adesso SE (-1,07 Prozent auf 64,80 EUR) und Eckert Ziegler (-0,74 Prozent auf 43,02 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die Ceconomy St-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 8,574 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die TAKKT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

