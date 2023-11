Schwacher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent auf 12 690,47 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 103,896 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,370 Prozent tiefer bei 12 684,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 731,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 679,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 720,46 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 12 678,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 345,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wurde der SDAX mit 11 935,74 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 5,01 Prozent nach oben. Bei 13 880,68 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell AUTO1 (+ 9,82 Prozent auf 7,00 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,95 Prozent auf 15,26 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,22 Prozent auf 73,80 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 2,12 Prozent auf 3,85 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,57 Prozent auf 37,54 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ADTRAN (-26,47 Prozent auf 5,39 USD), pbb (-13,18 Prozent auf 5,70 EUR), Aroundtown SA (-3,58 Prozent auf 2,10 EUR), NORMA Group SE (-1,90 Prozent auf 15,50 EUR) und Siltronic (-1,60 Prozent auf 82,85 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 511 038 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 9,475 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,45 erwartet. Die pbb-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at