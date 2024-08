Schwacher Handel: SLI-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße

Der SLI rauscht am Montagmorgen ab.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 3,59 Prozent leichter bei 1 850,68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 3,11 Prozent auf 1 859,89 Punkte an der Kurstafel, nach 1 919,55 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 873,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 1 846,54 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 953,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 847,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 1 759,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,94 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (-1,04 Prozent auf 524,00 CHF), Lindt (-1,14 Prozent auf 11 250,00 CHF), Nestlé (-1,32 Prozent auf 88,22 CHF), Givaudan (-1,79 Prozent auf 4 122,00 CHF) und Novartis (-1,89 Prozent auf 94,78 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-8,05 Prozent auf 1,02 CHF), Holcim (-7,26 Prozent auf 71,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,97 Prozent auf 42,02 CHF), Sika (-5,60 Prozent auf 234,50 CHF) und UBS (-5,22 Prozent auf 22,87 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 088 644 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 247,478 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at