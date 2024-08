Schwacher Handel: SLI leichter

Am fünften Tag der Woche agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 1 998,93 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,280 Prozent auf 1 994,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 999,88 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 004,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 993,70 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,31 Prozent nach oben. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 1 981,20 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.05.2024, den Wert von 1 961,67 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 23.08.2023, den Wert von 1 722,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 13,35 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 117,25 CHF), Sonova (+ 0,95 Prozent auf 296,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 261,00 CHF), Swisscom (+ 0,57 Prozent auf 533,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 487,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-2,04 Prozent auf 1,06 CHF), Lonza (-1,77 Prozent auf 554,40 CHF), Nestlé (-1,23 Prozent auf 88,34 CHF), Logitech (-0,74 Prozent auf 77,70 CHF) und VAT (-0,62 Prozent auf 433,20 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 566 825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,856 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

