Schwacher Handel: SLI präsentiert sich nachmittags leichter

Der SLI verbucht am Nachmittag Verluste.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:43 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 1 764,79 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,620 Prozent auf 1 758,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 769,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 757,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 769,56 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 792,92 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 1 704,75 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 16.01.2023, bei 1 769,91 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,073 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 789,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 748,90 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 7,86 Prozent auf 11 120,00 CHF), Sandoz (+ 1,53 Prozent auf 29,24 CHF), Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 98,25 CHF), Novartis (+ 0,57 Prozent auf 92,52 CHF) und Swiss Life (+ 0,40 Prozent auf 595,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-2,18 Prozent auf 2,02 CHF), Julius Bär (-1,83 Prozent auf 46,57 CHF), Richemont (-1,82 Prozent auf 107,85 CHF), Sonova (-1,54 Prozent auf 274,60 CHF) und Partners Group (-1,43 Prozent auf 1 106,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 512 942 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,595 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,44 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

