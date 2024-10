Schwacher Handel: SMI beendet die Sitzung im Minus

Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 12 261,87 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,456 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 303,69 Zählern und damit 0,187 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 326,76 Punkte).

Das Tagestief des SMI betrug 12 251,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 355,26 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 934,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 12 173,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 10 348,60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,77 Prozent. Bei 12 483,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0,87 Prozent auf 76,78 CHF), Nestlé (+ 0,44 Prozent auf 86,36 CHF), Roche (-0,15 Prozent auf 272,90 CHF), Zurich Insurance (-0,23 Prozent auf 526,20 CHF) und Swisscom (-0,53 Prozent auf 562,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-1,84 Prozent auf 114,65 CHF), Kühne + Nagel International (-1,69 Prozent auf 221,10 CHF), Lonza (-1,63 Prozent auf 543,00 CHF), UBS (-1,55 Prozent auf 28,02 CHF) und Givaudan (-1,22 Prozent auf 4 289,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 381 000 Aktien gehandelt. Mit 235,300 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,78 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at