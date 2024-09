Schwacher Handel: SMI präsentiert sich schwächer

Wenig Veränderung ist heute in Zürich zu beobachten.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent tiefer bei 12 421,00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,473 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,119 Prozent auf 12 421,80 Punkte an der Kurstafel, nach 12 436,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 367,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 425,26 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, betrug der SMI-Kurs 11 875,52 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 000,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der SMI einen Wert von 11 075,15 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 542,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,49 Prozent auf 493,80 CHF), Novartis (+ 0,29 Prozent auf 102,42 CHF), Roche (+ 0,10 Prozent auf 287,50 CHF) und Swiss Life (+ 0,06 Prozent auf 686,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Lonza (-1,04 Prozent auf 549,80 CHF), Alcon (-0,97 Prozent auf 81,50 CHF), Logitech (-0,91 Prozent auf 76,12 CHF), Sonova (-0,85 Prozent auf 293,30 CHF) und Givaudan (-0,83 Prozent auf 4 320,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 792 713 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 248,987 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

