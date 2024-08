Schwacher Handel: SMI zeigt sich am Mittag leichter

Anleger in Zürich treten derzeit den Rückzug an.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 12 308,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,452 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,050 Prozent stärker bei 12 360,54 Punkten in den Handel, nach 12 354,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 307,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 373,27 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 241,49 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2024, den Stand von 11 960,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der SMI mit 10 956,90 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,19 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 90,30 CHF), Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 537,50 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 100,86 CHF), Zurich Insurance (-0,18 Prozent auf 488,30 CHF) und Sika (-0,19 Prozent auf 266,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Sonova (-1,66 Prozent auf 290,60 CHF), Partners Group (-1,54 Prozent auf 1 212,00 CHF), Logitech (-1,22 Prozent auf 76,38 CHF), Roche (-1,05 Prozent auf 282,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,98 Prozent auf 47,48 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 832 642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 243,256 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

