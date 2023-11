Schwacher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagmittag

Der SDAX verliert am Donnerstagmittag an Boden.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent leichter bei 13 163,17 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 107,368 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,023 Prozent auf 13 271,54 Punkte an der Kurstafel, nach 13 268,43 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 13 142,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 273,84 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,64 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12 666,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 156,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, wies der SDAX einen Wert von 12 248,20 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 8,93 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Bei 11 973,73 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit INDUS (+ 3,47 Prozent auf 20,90 EUR), SFC Energy (+ 1,74 Prozent auf 19,90 EUR), DEUTZ (+ 1,18 Prozent auf 4,27 EUR), Energiekontor (+ 1,00 Prozent auf 70,50 EUR) und Schaeffler (+ 0,67 Prozent auf 5,24 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil MorphoSys (-4,87 Prozent auf 25,02 EUR), Ceconomy St (-4,09 Prozent auf 2,30 EUR), ZEAL Network SE (-3,90 Prozent auf 32,00 EUR), Hypoport SE (-3,35 Prozent auf 132,80 EUR) und Dermapharm (-2,87 Prozent auf 37,88 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 869 237 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,485 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 3,56 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at