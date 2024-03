Schwacher Handel: So bewegt sich der SPI am Dienstagmittag

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 15 155,56 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,966 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,297 Prozent tiefer bei 15 214,03 Punkten, nach 15 259,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 242,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 155,56 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 19.02.2024, den Stand von 14 900,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, stand der SPI noch bei 14 578,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 905,31 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 4,02 Prozent zu Buche. Bei 15 452,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Arundel (+ 27,78 Prozent auf 0,18 CHF), AIRESIS (+ 11,81 Prozent auf 0,53 CHF), Meyer Burger (+ 6,29 Prozent auf 0,04 CHF), Molecular Partners (+ 3,81 Prozent auf 3,54 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,52 Prozent auf 61,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Vetropack A (-16,02 Prozent auf 33,80 CHF), Kinarus (-14,29 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-9,63 Prozent auf 0,01 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,33 Prozent auf 0,57 CHF) und Evolva (-5,13 Prozent auf 0,85 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 36 071 440 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 258,219 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,83 erwartet. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

