Schwacher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag

Am Dienstag verliert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,61 Prozent auf 4 432,51 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 4 461,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 459,75 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 432,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 466,95 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 4 386,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 462,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 823,09 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,58 Prozent auf 218,30 EUR), BP (+ 0,53 Prozent auf 4,07 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,18 Prozent auf 57,10 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,12 Prozent auf 25,54 GBP) und Rio Tinto (-0,02 Prozent auf 49,62 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Enel (-2,35 Prozent auf 7,15 EUR), National Grid (-2,16 Prozent auf 9,97 GBP), Novartis (-1,63 Prozent auf 98,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 482,50 EUR) und RELX (-1,56 Prozent auf 35,90 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 924 796 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 477,683 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

