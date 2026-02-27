Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,21 Prozent auf 22 601,76 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,15 Prozent auf 22 615,43 Punkte an der Kurstafel, nach 22 878,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 538,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 735,78 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,05 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 27.01.2026, mit 23 817,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 214,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 544,42 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,73 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Anika Therapeutics (+ 13,84 Prozent auf 14,56 USD), inTest (+ 13,14 Prozent auf 11,15 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 13,14 Prozent auf 14,38 USD), Netflix (+ 13,00 Prozent auf 95,59 USD) und Autodesk (+ 5,71 Prozent auf 246,77 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen DXP Enterprises (-7,76 Prozent auf 137,21 USD), Microvision (-7,44 Prozent auf 0,77 USD), FreightCar America (-7,43 Prozent auf 13,70 USD), Zions Bancorporation (-7,14 Prozent auf 57,25 USD) und Innodata (-6,94 Prozent auf 44,28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 985 077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,021 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at