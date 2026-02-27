Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

Marktbericht 27.02.2026 20:05:07

Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,21 Prozent auf 22 601,76 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,15 Prozent auf 22 615,43 Punkte an der Kurstafel, nach 22 878,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 538,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 735,78 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,05 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 27.01.2026, mit 23 817,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 214,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 544,42 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,73 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Anika Therapeutics (+ 13,84 Prozent auf 14,56 USD), inTest (+ 13,14 Prozent auf 11,15 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 13,14 Prozent auf 14,38 USD), Netflix (+ 13,00 Prozent auf 95,59 USD) und Autodesk (+ 5,71 Prozent auf 246,77 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen DXP Enterprises (-7,76 Prozent auf 137,21 USD), Microvision (-7,44 Prozent auf 0,77 USD), FreightCar America (-7,43 Prozent auf 13,70 USD), Zions Bancorporation (-7,14 Prozent auf 57,25 USD) und Innodata (-6,94 Prozent auf 44,28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 985 077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,021 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Anika Therapeutics Inc. 10,90 19,78% Anika Therapeutics Inc.
Autodesk Inc. 208,40 5,55% Autodesk Inc.
DENTSPLY SIRONA Inc 11,10 3,79% DENTSPLY SIRONA Inc
DXP Enterprises Inc. 138,47 -6,91% DXP Enterprises Inc.
FreightCar America Inc. 11,50 -7,26% FreightCar America Inc.
Gladstone Commercial Corp. 10,58 -2,04% Gladstone Commercial Corp.
Innodata Inc. 37,28 -7,45% Innodata Inc.
inTest Corp. 9,70 15,48% inTest Corp.
Microvision Inc. 0,66 -5,50% Microvision Inc.
Netflix Inc. 81,58 13,86% Netflix Inc.
Nordson Corp. 247,00 0,00% Nordson Corp.
NVIDIA Corp. 149,58 -4,51% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 109,30 -3,36% Strategy (ex MicroStrategy)
Zions Bancorporation 50,78 -2,70% Zions Bancorporation

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 668,21 -0,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:48 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21:06 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
21:06 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

